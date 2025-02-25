الاحتلال يعزز قواته في طولكرم ومخيماتها ويواصل تدمير البنية التحتية

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيميها، تزامنًا مع دخول العدوان على المدينة يومه الثلاثين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأفادت مراسلتنا بأن آليات الاحتلال جابت شوارع المدينة وتمركزت في عدة تقاطعات رئيسية، ما أعاق حركة المرور، خاصة في سوق الخضار، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مبنى العدوية التجاري الكائن في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشرعت بتفتيشه. يذكر أن الاحتلال كان قد استولى على المبنى منذ بداية العدوان وحوّله إلى ثكنة عسكرية لأكثر من أسبوعين.

تصعيد في مخيم نور شمس ومداهمات عنيفة

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم نور شمس المحاصر منذ 17 يومًا، خاصة في حارة جبل الصالحين، حيث قامت بتفجير أبواب المنازل وإطلاق الرصاص الحي، وأجبرت السكان على مغادرتها تحت تهديد السلاح.

ووفق شهود عيان، داهم جنود الاحتلال منزل عائلة مشارقة في جبل الصالحين، وأجبروا سكانه على الخروج بالقوة، بزعم أن الشارع الذي يقع فيه المنزل ومنازل أخرى بجانبه سيُستخدم ممرا لعبور الدبابات.

تواصل قوات الاحتلال سياسة التدمير الممنهج، حيث لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية لمخيم نور شمس، شملت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، فضلًا عن تدمير واسع للممتلكات، من منازل ومحال تجارية، خاصة في حارة المنشية الواقعة في شارع نابلس عند مدخل المخيم.

وأسفر العدوان المستمر عن نزوح أكثر من 5 آلاف مواطن من مخيم نور شمس وحده، في ظل أوضاع إنسانية صعبة، حيث يواجه الأهالي نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية.