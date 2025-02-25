تشكيل منتخب الكرة النسائية أمام رواندا في تصفيات أمم أفريقيا

اعلن احمد رمضان المدير الفني لفريق الكرة النسائية التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب رواندا اليوم في إطار تصفيات كاس أمم أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حبيبة صبري – إيمان حسن -نور خالد – ندى عماد – ياسمين عبد العزيز – عهد طارق – أميرة محمد – نور عبد الواحد – نهى طارق – مهيرة علي – حبيبة عصام .



وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي - رودينا عبد الرسول - ثريا أشرف عبد الله - منار السيد هاني - منة عزت عبد الحميد - مروة توفيق أحمد - يارا صبري بسيوني .

يلتقي اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني للكرة النسائية، بنظيره منتخب رواندا في مباراة الإياب وذلك في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة المنتخب الوطني للكرة النسائية ورواندا

تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تفاصيل المباراة

يرتدي المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، بينما يظهر منتخب رواندا بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.

مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني ورواندا

وكان قد لعب المنتخبين مباراة الذهاب في العاصمة كيجالى يوم الجمعة الماضي الموافق 21 فبراير، والتي انتهت بفوز سيدات الفراعنة بهدف نظيف سجلته حبيبة عصام.