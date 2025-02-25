ندوة بجامعة كفرالشيخ بعنوان "الإدمان وتهديدات الذكاء الاصطناعي"

نظمت جامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية بعنوان " الادمان وتهديدات الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول" والمنعقدة بكلية التربية الرياضية، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر الندوة اللواء دكتور عبد الوهاب الراعي المحاضر بالأكاديميات العسكرية والشرطية، بحضور الدكتور احمد زينه القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور نجلاء ابراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اشرف رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الهدف من عقد هذه الندوات هو توعية طلبة الجامعة بمخاطر الادمان والمخدرات وانواعها وطرق المواجهة والعلاج، وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة علاج الإدمان، والتي تتبناها الدولة في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً أن الإدمان يؤدى إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات تساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم.



و أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة الجامعة تحرص على عقد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية، لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المخدرات، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة فى إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، كما أشادت بالتعاون المثمر بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .



وتناول اللواء دكتور عبد الوهاب الراعي المحاضر بالأكاديميات العسكرية والشرطية، خلال الندوة، آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات فى إطار رؤية مصر 2030 والتي تسير بخطى فاعلة وتلقي دعم كبير من القيادة السياسية فى ظل إشادة من المنظمات الدولية المعنية، وان هناك حوالي 14 وزارة وهيئة تشترك بمحاور الاستراتيجية من مكافحة العرض وخفض الطلب .



واضاف اللواء دكتور عبد الوهاب الراعي، أن المخدرات أحد التهديدات والحروب التي تتعرض لها البلاد بهدف التأثير علي محاور التنمية المستدامة، موضحا ملامح من جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية علي المستوي المحلي والدولي فى ظل دعم القوات المسلحة والأجهزة المعنية .



واستعرض الراعى فى نقاش طلابي مفتوح عدد من التساؤلات حول اليات علاج الادمان وإبلاغ السلطات عن جرائم المخدرات والتطور التشريعي والقانوني وجرائم غسيل الأموال ودور مؤسسات التعليم وغيرها والجرائم الإلكترونية وآليات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي النافعة ومواجهة تهديدها وسلبياتها، ومشيرا إلى الثوابت الدينية التي توضح مكانة مصر لدى المولي عز وجل.

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