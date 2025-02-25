أمن الفيوم يضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية في ورشة تصنيع

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 3 ملايين ونصف قطعة من الألعاب النارية بحوزة عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية المختلفة .

تلقى اللواء احمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، أخطار من مأمور مركز شرطة أبشواى العقيد محمد علاء توفيق بضبط عامل، بدائرة المركز لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 3,5 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار بها خلال شهر رمضان المبارك .

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز شرطة أبشواى، مفادها قيام عامل بتصيع عدد كبير من الالعاب النارية وتوزيعها على بائعى تلك الألعاب، وعقب التحريات السرية تم تأكيد المعلومة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بقيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم استهدافه داخل الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته 3,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام مجموعة من أدوات وخامات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها والتربح منها .

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة لتولى التحقيق بها .