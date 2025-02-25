وزير الكهرباء: الدولة نفذت عملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير عسكر جينيس سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما مجالات الطاقة النظيفة وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها وتبادل الخبرات بين البلدين والعمل المشترك على التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

‏‎ رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الكازاخستاني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكازاخستان على كافة المستويات ، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيدا بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين ، بما يعزز العمل المشترك ويخدم مصالح البلدين.

تطرق اللقاء الى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة فيما يخصّ تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص والاعتماد عليه لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى اطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية ، وكذلك استراتيجية العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وخاصة التى تتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك اهتمام خاص من جانب الحكومة بالطاقة الكهربائية كونها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات ، مشيرا الى التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها لخفض استهلاك الوقود التقليدي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ، موضحا ان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، موضحا اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لتعظيم العوائد واستثمار الموارد المتاحة ، مؤكدا ان الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

من جانبه أكد السفير عسكر جينيس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين ، موضحا أهمية مواصلة العمل علي زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز التكامل بين مصر وكازاخستان في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين ، وكذلك التطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.