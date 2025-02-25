إلهام علي: سعيدة بردود فعل خريف القلب وأنتظر "شارع الأعشى" في رمضان

أعربت الفنانة الهام علي عن سعادتها بردود الأفعال القوية التي وصلتها من قبل جمهورها في مصر والوطن العربي بعد نجاح مسلسلها "خريف القلب"، ويعد أول تجربة درامية سعودية مقتبس من الدراما التركية.

وتدور الاحداث حول اكتشاف عاذلتين بعد ١٧ عاما من تبديل ابنتيهما يوم الولادة مما تسبب في نشأة الطفلة الفقيرة في منزل الاسرة الثرية والعكس.

على صعيد آخر، قالت إنها تنتظر عرض مسلسلها “شارع الأعشى” المقرر أن تخوض به سباق الدراما الرمضانية، وتقدم عمل مختلف كل البعد عن دورها في خريف القلب والذي قدم على مدار ٩٠ حلقة.

من جهة أخرى تعمل إلهام على مشروع فني سينمائي سيكون بوابتها إلى دخول عالم السينما وتحديدا المصرية، حيث انتهت بشكل مبدئي على المشاركة في عمل فني يجمعها مع نجم كوميدي، وسيتم تصويره ما بين مصر والسعودية على أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى.