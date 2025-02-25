رئيس الوزراء البريطاني يعلن جدولًا زمنيًا لزيادة الإنفاق الدفاعي

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 04:45 م

ذكرت صحيفة ذا صن، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم وضع جدول زمني لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك قبل يوم واحد من سفره إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يدلي ستارمر ببيان أمام البرلمان البريطاني اليوم، يتناول فيه استراتيجيات الدفاع والأمن، في ظل الضغوط المتزايدة لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

وتنفق بريطانيا حالياً 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وقد تعهد ستارمر بزيادة هذه النسبة، لكنه لم يحدد موعداً واضحاً لتحقيق ذلك.

وتأتي هذه الخطوة وسط قلق أوروبي متزايد، بعد أن أوضحت إدارة ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري ضرورة أن تتحمل الدول الأوروبية مسؤولية أكبر في أمنها، مما أثار موجة من التحركات الدبلوماسية.

كما انضم ستارمر مؤخراً إلى قادة أوروبيين آخرين في باريس لمناقشة رد مشترك على المستجدات الأمنية، في أعقاب بدء ترامب محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا المستمرة منذ ثلاث سنوات، دون مشاركة أوكرانيا أو أي من القادة الأوروبيين.