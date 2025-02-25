الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأربعاء إلى الاثنين 3 مارس، حيث هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة.

ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد و السواحل الشمالية ومائل للدافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

وأوضحت الأرصاد يشهد غدا الأربعاء 26 فبراير ،شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة الى متوسطة على الصحراوى الغربية وتمتد خفيفة الي مناطق من وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه من الخميس 27 فبراير، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من الجمعة 28 فبراير الي السبت 1 مارس يسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد الاحد 2مارس والاثنين 3 مارس ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية،

ونوهت الأرصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجه البحري العظمى 19_23 درجة والصغرى 11_12 درجة.