ألمانيا تحاكم 4 أشخاص بتهم التخطيط لهجمات إرهابية في أوروبا

بدأت في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، أول محاكمة من نوعها لأربعة عناصر يشتبه في انتمائهم إلى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بتهم التخطيط لشن هجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا، وفق ما أعلن ممثلو الادعاء.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على المتهمين أواخر عام 2023، وسط اشتباهات بتورطهم في عمليات إعداد لهجمات إرهابية، بحسب ما ذكره الادعاء آنذاك.

وأكد المدعي العام يوخن فاينجارتن، أن هذه هي "المرة الأولى في ألمانيا التي يواجه فيها مشتبه بهم اتهامات بالمشاركة كأعضاء في منظمة حماس الإرهابية الأجنبية".

ووفقاً للادعاء، فإن المتهمين الأربعة خططوا للبحث عن مستودع أسلحة سري في بولندا بهدف تنفيذ هجمات محتملة، وكانوا يتلقون الأوامر من نائب قائد كتائب القسام في لبنان. كما يواجهون اتهامات باستخدام مخازن أسلحة أخرى في أوروبا.

وتسلط هذه القضية الضوء على مدى الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات الألمانية على الأنشطة المسلحة داخل حدودها، في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الساحة الأوروبية.