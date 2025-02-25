رباعي هجومي يقود تشكيل الهلال ضد الخلود في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخلود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، نظيره الخلود على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد رباعي هجومي في تشكيل الهلال أمام الخلود، حيث يقود سالم الدوسري الهجوم بجانب الثلاثي البرازيلي مالكوم، كايو سيزار، وماركوس ليوناردو.

في المقابل، يقود المالي أليو ديانج تشكيل الخلود أمام الهلال، ليشارك في مباراته رقم 21 مع فريقه في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ أحرز خلالها هدفين.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 48 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بـ55 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الحادي عشر وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل الهلال ضد الخلود

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ماركوس ليوناردو - كايو سيزار.