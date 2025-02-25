القومي للمرأة يشارك النسخة الثالثة من مؤتمر "Science, she says"

شارك المجلس القومي للمرأة في النسخة الثالثة من مؤتمر "Science, she says" الذى نظمته سفارة إيطاليا بالقاهرة، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم .

ألقت الدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت خلالها على أن المرأة لها اسهامات كبيرة في مجال العلوم، وهناك العديد من السيدات على قائمة الحاصلين على جائزة نوبل في عدة مجالات علمية هامة كالفيزياء والكيمياء والطب وغيرها، وأنهن مصدر فخر لنا جميعًا.

كما أكدت الدكتورة ماريان عازر أهمية دور المرأة في العلوم كعالمة وباحثة علمية فى إيجاد حلول ابتكارية تراعى خصوصية وضع المرأة في جميع المشكلات، وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تسلط الضوء على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والشمول المالي منذ عام ٢٠١٧م، وقد تضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بموضوعات التكنولوجيا والابتكار ، مشيرة الى تطبيق تحويشة الاليكتروني.

كما أكدت على أن المجلس القومى للمرأة يولي اهتمامًا كبيرًا بملف المرأة فى العلوم والبحث العلمى والتكنولوجيا، حيث يضم المجلس في تشكيله لجنة متخصصة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبرانى تستهدف تمكين المرأة المصرية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع ضمان حمايتها في الفضاء الرقمي، حيث أن البحث العلمي له دور كبير في دعم المرأة وتحويل الأبحاث إلى مشروعات وابتكارات تخدم المجتمع. .

وأضافت أن اللجنة تسعي الى دعم مشاركة المرأة في تطوير ابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في حل مشكلات المجتمع، و ريادة الأعمال بما يتماشى مع خطة الدولة، إلى جانب توفير بيئة محفزة للبحث العلمي تتماشى مع احتياجات المجتمع، و أشارت الي سلسلة الفيديوهات التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بعنوان "عالمات النيل" وتستهدف تسليط الضوء على دور العالمات المصريات وجهودهن وأبحاثهن فى مجالات العلوم المختلفة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على اهتمام المجلس القومي للمرأة الكبير بالدور الهام للعالمات والباحثات فى إيجاد حلول علمية ابتكارية تساهم في ايجاد حلول للمشكلات، مما ينعكس على توفير فرص للسيدات تمكنهن من تحقيق التمكين الاقتصادي لهن.