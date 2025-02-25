الأهلي يختتم استعداده لمباراة حرس الحدود

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقررة الساعة الرابعة عصر غدٍ على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على جزء بدني خفيف، قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تقسيمة الكرة، فيما أدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وواصل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعاته مع معاونيه على هامش المران، لمواصلة التحضير لمباراة الغد.

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر بأحد الفنادق القريبة من استاد برج العرب، استعدادًا لمباراة حرس الحدود.