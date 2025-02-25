معتدل الحرارة نهارًا وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتمتد خفيفة الي مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 7 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغرى 10 درجة .