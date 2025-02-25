CNB أوّل قناة خاصة بشمال إفريقيا والمغرب ‏العربي

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 04:24 م

CNB شمال إفريقيا هي أوّل قناة تلفزيونية عائلية ترفيهية جامعة في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية، ينطلق بث القناة تزامنا مع أوّل أيام شهر رمضان المعظّم باللغة العربية.

تقدّم قناة CNB برمجة جديدة وحصرية تهدف إلى عرض محتوى مبتكر ومتنوع يلبي تطلعات المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ‏مصر، المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، وليبيا.

تعتمد CNB على رؤية تحريرية إبداعية ومبتكرة، تُراعي خصوصيات كل بلد من بلدان المنطقة. وتسعى القناة إلى أن تكون منصة ترفيهية جامعة، تجمع بين الترفيه وتقديم محتوى عائلي يلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة.

وتتضمن برمجة القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والعروض الحصرية، بما في ذلك المنوعات الترفيهية وكاميرا خفية، البرامج الرياضية، بالإضافة إلى برامج خاصة بالمرأة والمطبخ والصحة، فضلًا عن إنتاجات درامية وكوميدية راقية بمشاركة نخبة من النجوم المرموقة.

كما تستقطب CNB مجموعة من الإعلاميين والفنانين البارزين من شمال ‏ ‏إفريقيا منهم الإعلامية المصرية بوسي شلبي، ملكة جمال مصر المذيعة فرح شعبان، الإعلامية التونسية فرح بن عمارة، الإعلامية التونسية جيهان ميلاد، و‏المذيع سلمى إقصبي ‏من المغرب وعدة وجوه أخرى.

وسيكون بث CNB متاحًا في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي عبر الأقمار الصناعية نايل سات ويوتلسات على التردد 12645 أفقي، بمعامل تصحيح خطأ (FEC) 7/8 ومعدل ترميز 27500.