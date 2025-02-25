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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

محمد السيد الشاذلي يزور مؤسسة البوابة نيوز ضمن جولاته لانتخابات نقابة الصحفيين

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زار الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، مؤسسة “البوابة نيوز” الإعلامية، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها في 7 من مارس المُقبل.

وحظي “الشاذلي ” باستقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”، حيث سادت أجواء ودية بينه وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

أدار المرشح حوارًا مفتوحًا مع الزملاء، استعرض خلاله رؤيته لدعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المهنة في مختلف المؤسسات الصحفية.”

وخلال الزيارة، تحدث عن أهم محاور برنامجه الانتخابي  الذي تضمن الحرص على تدشين مكتب للاتصال الخدمي بالنقابة، ومشروع لتأهيل وتدريب الصحفيين لصناعة المحتوى، وتطبيق لائحة أجور عادلة. 

نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين محمد السيد الشاذلي