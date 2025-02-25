السفير الفرنسي يكرم لينا صوفيا ضمن مبادرة إحكي

كرم السفير الفرنسي في مصر إيريك شوفالييه، النجمة الشابة لينا صوفيا، لتكون أصغر مؤثرة يكرمها السفير الفرنسي خلال فعالية مبادرة احكي ضمن 24 امرأة مصرية مؤثرة.

وقد ثبتت لينا صوفيا أقدامها في وقت قصير كواحدة من المبدعات الصاعدات في عالم الفن محققة نجاحاً تلو الآخر، فيأتي تكريمها من السفير الفرنسي بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن حفل توزيع جوائز رمضان للإبداع باختيار الجمهور، عن دورها في مسلسل كامل العدد الذي تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد أثناء عرضه على مدار موسمين رمضانيين (2023، 2024).

وتواصل لينا دورها في الجزء الثالث من كامل العدد في الموسم الرمضاني القادم (2025) ضمن نجوم المسلسل؛ دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وألفت إمام، وأحمد كمال، وغيرهم، وهذا بالإضافة إلى النجوم المنضمين حديثاً للمسلسل، مثل حسين فهمي، وإنجي المقدم، ويوسف عمر وعمرو صالح، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.

وعلى المستوى السينمائي، انضمت لينا مؤخراً إلى أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة نجوم الكوميديا علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

يُذكر أن أحدث أعمال لينا صوفيا السينمائية فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم وإخراج سمير حبشي. وخارج مصر، شاركت لينا باللغة الفرنسية في بطولة فيلم التشويق Story للمخرج الفرنسي المغربي جيروم كوهين أوليفر، الفائز بالعديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية عن فيلمه قنديشة.