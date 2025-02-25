الجمعة.. عزاء المخرج أحمد قاسم بمسجد عمر مكرم

يتلقى الفنان كريم قاسم عزاء والده المخرج والمؤلف أحمد قاسم يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم.

وكان المخرج الكبير خيرى بشارة قد أعلن عن وفاة المخرج والمؤلف أحمد قاسم، والد الفنان كريم قاسم، حيث نشر صورة له عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "انتقل إلى رحاب الكون المجهول؛ الأعظم رحمة ومحبة وتقديراً، أحد أعظم أصحابنا وأصدقائنا التاريخيين؛ المخرج الجميل ذو الألمعية الثقافية والإنسانية العالية شديدة الامتياز والندرة أحمد قاسم، فلترقد فى سلام يا صديق العمر.

أحمد قاسم" ممثل ومخرج ومؤلف عمل فى السينما المصرية منذ الستينيات وهو مؤلف فيلم "المهاجر" عام ١٩٩٤. تزوج من السيدة ماجده هارون رئيس الطائفة اليهودية بمصر وابنه المحامي الشهير "شحاته هارون" أحد مؤسسي حزب " التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى"، وهو والد الممثل الشاب "كريم قاسم.