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الثلاثاء 25 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المتحدة للرياضة ترعى بطولة الجمهورية للجودو 2025

بطولة الجمهورية
بطولة الجمهورية
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أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن رعايتها وتنظيمها لبطولة الجمهورية للجودو 2025 لمواليد 2010 و2011، والمقرر إقامتها في نادي الزهور خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، بالتعاون مع الاتحاد المصري للجودو، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم اللعبة وتطويرها.

وحرصًا على إتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة المنافسات، سيتم نقل فعاليات البطولة عبر قنوات أون سبورت وكورة بلس، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الاهتمام برياضة الجودو ورعاية المواهب الواعدة.

وتؤكد المتحدة للرياضة التزامها بدورها الرائد في تنظيم البطولات المحلية والقارية والدولية في مختلف الرياضات، دعمًا للرياضة المصرية وتطوير منظومتها.

الشركة المتحدة للرياضة نادى الزهور بطولة الجمهورية للجودو الاتحاد المصري للجودو