رئيس جامعة المنيا يفتتح فعاليات المهرجان الكشفي السابع

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع المجمع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة، تحت شعار "مصر نبض العروبة" والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الجوالة والخدمة العامة بمخيم الجوالة بالحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات ووكلائها، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومنسقي الأنشطة، ورؤساء المكاتب، ومديري الإدارات.

بدأت فعاليات المهرجان بطابور العرض للكليات المشاركة بالمهرجان، والسلام الجمهوري، وتحية العلم، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تضمن المهرجان أداء الطلاب لقسم الجوالة والعديد من الفقرات الأخرى التي تعزز من الروح الوطنية وبناء شخصية الطالب الجامعي.

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، خلال كلمته، أن المهرجان يهدف هذا العام الي إبراز دور الدولة المصرية الكبير تجاة قضايا الأمة العربية بصفته عامة، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، إضافة إلى إعداد جيل واع وقادر على تحمل المسؤلية وإعلاء قيم التطوع، والتنمية المجتمعية المستدامة، وتنمية روح الولاء والانتماء والتعاون بين الطلاب.

وأشار إلى أن نشاط الجوالة هو مجمع لكافة الأنشطة الطلابية داخل الكليات، والتي بدوره يعكس دور الادارة العامة لرعاية الطلاب والنشاط الحقيقي لها، وذلك من خلال مشاركات مختلف كليات الجامعة بالفعاليات، والذي ظهرت بشكل واضح خلال العرض الرائع الذى قدمه الطلاب خلال المهرجان، مقدمًا الشكر لكل من شارك لإخراج الفعاليات بهذه الصورة المتميزة.

كما اوضح رئيس الجامعة، على اهتمام إدارة الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية وسعيه الدائم لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح الأنشطة والمبادرات الطلابية، مشيرًا إلى تحقيق أبناء الجامعة للعديد من الإنجازات في مختلف المسابقات والأنشطة الطلابية كذلك حصولهم دوما على جوائز ومراكز متقدمة في مختلف المسابقات الذين شاركوا فيها على مستوى الجامعات موضحًا أهمية السعى لتحقيق مزيد من الإنجازات في كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية.



وتفقد رئيس الجامعة، أعمال الطلاب بالمهرجان والتي تضمن العديد من الأنشطة الكشفية المختلفة، التي تؤكد ان مصر نبض العروبة، مشيدًا بأعمالهم المتنوعة التي تعكس وعيهم وثقافتهم، كما حرص على رئيس الجامعة والمحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين بالمهرجان.

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