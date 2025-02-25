محافظ الشرقية يلتقي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

التقى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة والاستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات العامة، في حضور الدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، وإبراهيم عطا، الرئيس التنفيذي للفروع، واللواء إيهاب زويل رئيس مجموعة الأمن، وشريف حسن رئيس مجموعة العلاقات العامة، وأشرف عبد العال رئيس قطاع بنك الشرقية، وعمرو المسلمي مدير الإتصال المؤسسي بقطاع الشرقية.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والتي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأُسر على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء شهد محافظ الشرقية تسليم كروت شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير بمبلغ 750 ألف جنيهًا قيمة الكارت 500 جنيه لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي طبقًا لقاعدة بيانات تكافل وكرامة والأسر المستحقة على مستوى الإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ليقوم المستفيد من خلالها بشراء سلع غذائية من أحد فروع كازيون ماركت طبقا لاحتياجاته.

وأكد محافظ الشرقية أهمية استمرار التعاون بين المحافظة والبنك الزراعي المصري في مختلف المجالات التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه أوضح القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، أن مبادرة البنك تأتي من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والمحافظة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المستحقة من خلال تعظيم الاستفادة من المبادرات التي يقدمها البنك بصفة دورية من منطلق مسئوليته الاجتماعية ودوره في بناء وتنمية المجتمع.

وفي نهاية اللقاء أهدى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية تقديرًا لدوره الملموس في الارتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية وتعاونه المثمر مع البنك في تنمية القطاع الزراعي وخدمة المزارعين.