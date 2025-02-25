مصر تحصد 18 ميدالية في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات

أعلن الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي فوز المنتخب المصري بإجمالي 18 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للتجديف داخل الصالات «الأرجوميتر» التي أقيمت على مدار أيام 15، 16، 22، 23 فبراير الجاري داخل المركز الأولمبي بالمعادي وأكاديمية اللجنة الأولمبية باستاد القاهرة الدولي.

حصد الفراعنة في البطولة 18 ميدالية متنوعة ببطولة العالم للتجديف داخل الصالات «الأرجوميتر» بواقع 3 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية.

وأبدى اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، سعادته بما حققه أبطال مصر خلال منافسات بطولة العالم للتجديف داخل الصالات «الأرجوميتر» حيث أثبت الفراعنة جدارتهم على الساحة العالمية بعد حصد لقب أبطال العالم للتجديف بعد ختام منافسات البطولة وحققوا إنجازات تاريخية تضاف إلى سجل الرياضة المصرية المشرفة.

وطالب رئيس الاتحاد المصري للتجديف اللاعبين بمواصلة بذل المزيد من الجهد خلال فترتي الإعداد والتجهيز استعدادا للبطولات المقبلة مؤكدا تمتعهم بقدرات فنية عالية تعينهم على حصد مراكز متقدمة والصعود إلى منصات التتويج، حيث يتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أعلى مستوى الجاهزية للاعبين.

كما قدم الشكر إلى الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب لدورهم الفعّال في تحقيق هذا الانجاز؛ فضلا عن مساهمة فريق الدعم الفني والتقني لمجهوداتهم في إدارة المنافسات بالشكل الذي يليق بسمعة مصر في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، بجانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين ساهموا في تحقيق طفرة خلال فترة وجيزة من تولى مجلس الإدارة دفة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2024/2028.

وحصد الميداليات الذهبية كلا من: محمد أكرم عبد الشافي في الفئة العمرية 19-20 رجال، وعبد الرحمن سعد في الفئة العمرية 19-20 رجال، وسارة ظافر المركز الأول في الفئة العمرية 21-22 سيدات.

فيما فاز الفراعنة بـ 11 ميدالية فضية وجاءت من نصيب محمد علاء قوطة في الفئة 23-39 سنة، خفيف الوزن، نور الهدى عرفة في الفئة 23-39 سنة، سيدات خفيف الوزن، أدهم محجوب في الفئة 23-39 سنة، خفيف الوزن، والفضية في الترتيب العام عمر الدبة في الفئة تحت 17 سنة، يوسف عبد العزيز ضمن منافسات الفئة 19-20 سنة، خفيف الوزن، عالية محمد علي في الفئة تحت 17 سنة، هنا الطويل في الفئة 19-20 سنة، سيدات خفيف الوزن، مريم الدمياطي في الفئة 19-20 سنة، زهراء محمد في فئة البارا PR1، علاء إبراهيم – فئة البارا PR1.

بينما كانت الميداليات البرونزية من نصيب كل من نور الهدى عرفة التي حصدت 3 ميداليات برونزية في سباق 500 متر وفي سباق 2000 متر والميدالية البرونزية والمركز الثالث في الترتيب العام للفئة 23-39 سنة، سيدات خفيف الوزن، محمد الدسوقي البرونزية في الفئة 23-39 سنة خفيف الوزن.

وحقق 4 لاعبين نتائج واعدة خلال المنافسات؛ حيث حصد عمر عصام المركز الرابع في الفئة 21-22 سنة، رجال، ياسين مصطفى توفيق المركز الخامس في الفئة 21-22 سنة رجال، سيف عز الدين محمد المركز السادس في الفئة 23-39 سنة رجال، غادة ندا المركز الثامن في الفئة 23-39 سنة، سيدات.