تنظيم 3 احتفالات كبرى لتوزيع بطاطين وألحفة الشتاء على الأولى بالرعاية فى الفيوم

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن حملة "ستر ودفا واطعام" فى تنظيم 3 احتفالات كبرى لدعم 650 أسرة ضمن الأولى بالرعاية فى محافظة الفيوم، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وتحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم.

حيث تم تنظيم الاحتفالية الاولى بقاعة برج العرب قرية دفنو وشملت توزيع 200 لحاف وبطانية، وقاعة الروان بقرية قلهانه شهدت الاحتفالية الثانية لدعم 250 أسرة، والاحتفالية الثالثة تم تنظيمها بمركز شباب عزبة قلمشاه بمركز أطسا لدعم 200 أسرة.

جاءت الاحتفالات بحضور احمد عرابي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز اطسا، وقيادات الجمعية.

واكد أحمد عرابي ان تنظيم الاحتفالات جاء تنفيذًا لتعليمات الدكتورة شرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، ولمجابهة فصل الشتاء ولرفع العبء والمعاناة عنهم وليحيوا حياه كريمة.

والجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الجمعية قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .

inbound4851249483071224409