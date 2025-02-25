وزير الشباب يواصل جولاته التفقدية في المعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025"

واصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة جولاته داخل المعرض الرياضي الدولي سبورتس إكسبو 2025"والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، والذي افتتحه فعالياته أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،

حيث تفقد عددًا من الأجنحة المشاركة واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرياضة.

يشارك في المعرض، نخبة من الأندية العالمية، منها ريال مدريد، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، ليفربول، النادي الأهلي، ونادي الزمالك، والهلال، الاتحاد، مانشستر يونايتد، وإي سي ميلان، إلى جانب كبرى الاتحادات الكروية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) | الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) | الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)، الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPro)، اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى واللاتينية لكرة القدم، المنتخب الوطني، وعددا من الشركات الرياضية العالمية.

وخلال جولته، التقى الوزير بعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا في هذا الشأن دعم الدولة لتطوير القطاع الرياضي وتعزيز الاستثمار فيه، مشددًا بالمستوى التنظيمي للمعرض ودوره في تعزيز الوعي الرياضي وتشجيع الابتكار في مجال الرياضة.

كما شدد الوزير خلال الجولة على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية، لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس الصورة الحضارية للفعاليات الشبابية والرياضية في مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة الكامل لفعاليات المعرض وهذا الحدث الضخم، التي تسهم في دعم فرص التعاون بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن معرض "سبورتس إكسبو" يمثل منصة رائدة لعرض الابتكارات والمشاريع الرياضية.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة هذا العام باستضافة مؤتمر Soccerex العالمي الحدث الأبرز في صناعة كرة القدم، حيث يجمع أكثر من 100 متحدث بارز و1,500 مشارك من أكثر من 100 دولة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الدولي في الرياضة.

يُذكر أن "Sports Expo" والذي افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونائبا عن رئيس الجمهورية، يعد واحدًا من أكبر الفعاليات الرياضية، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء لعرض أحدث المنتجات والخدمات في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية.