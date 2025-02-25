أستاذ علوم سياسية: إجراء الحوار الوطني السوري خطوة إيجابية

قال الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، إن تحرك الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع نحو إجراء حوار وطني سوري يعد خطوة إيجابية، خاصة أنه يأتي في إطار جمعي كبير يضم كل الأطياف السورية، ويخاطب الشعب في المقام الأول ومغلف برضا شعبي.

وأضاف «الشحات»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري التحرك تجاه فكرة وحدة السلاح السوري التي يُصر الرئيس السوري على تنفيذها، مشيرا إلى أن «الشرع» يستغل الدعم الدولي والإقليمي الكبير لترسيخ فكرة الدولة السورية وإعادة بنائها.

وشدد على أن وجود إعلان دستوري سوري، يعد مؤشرا على حرص الرئيس أحمد الشرع على التحرك بشكل قانوني ودستوري منضبط، يؤسس لمرحلة قادمة بالدولة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية، وغيرها التي تواجه سوريا، ويجب أن تكون سوريا مجمعة في التحرك سالف الذكر؛ إذ إن تلك التحديات تحتاج إلى تحرك شعبي في المقام الأول، ومن ثم تحرك سياسي واستراتيجية كبرى في كل الاتجاهات.