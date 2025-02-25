قائمة الباباوات الكاثوليك من عام 33 ميلادي حتى 2025

تستعرض هذه القائمة تاريخ الباباوات الذين تعاقبوا على كرسي البابوية منذ بداية الحقبة المسيحية حتى عام 2013، حيث يمثل كل بابا رأس الكنيسة الكاثوليكية ومصدر السلطة الروحية للمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

1. سانت بطرس (33-67)

2. سانت لينوس (67-76)

3. سانت أناكليتوس (Cletus) (76-88)

4. سانت كليمنت الأول (88-97)

5. سانت إيفاريستوس (97-105)

6. القديس ألكساندر الأول (105-115)

7. سانت ستينوس الأول (115-125)

8. سانت تيليسفوروس (125-136)

9. سانت هيجينوس (136-140)

10. سانت بيوس الأول (140-155)

11 .شارع. Anicetus (155-166)

12. سانت سوتر (166-175)

13. سانت إليوثيريوس (175-189)

14. سانت فيكتور الأول (189-199)

15. سانت زيفيرينوس (199-217)

16. سانت كاليستوس الأول (217-222)

Callistus والباباوات الثلاثة التالية تعارضنا من قبل القديس هيبوليتوس ، Antipope (217-236)

17. سانت أوربان الأول (222-230)

18. سانبونتين (230-235)

19. سانت أنتيروس (235-236)

20. سانت فابيان (236-250)

21. سانت كورنيليوس (251-253)

يعارضه نوفاتيان ، أنتيبوب (251)

22. سانت لوسيوس الأول (253-254)

23. سانت ستيفن الأول (254-257)

25. سانت ديونيسيوس (260-268)

26. سانت فيليكس الأول (269-274)

27. سانت أوتيشيان (275-283)

28. سانت كايوس (283-296)

29. سانت مارسيلينوس (296-304)

30. سانت مارسيلوس الأول (308-309)

31. سانت أوزيبيوس (309-310)

32. سانت ميليديس (311-314)

33. سانت سيلفستر الأول (314-335)

34. سانت ماركوس (336)

35. سانت يوليوس الأول (337-352)

36. ليبيريوس (352-366)

يعارضه فيليكس الثاني ، مضاد للحيوية (355-365)

37. ساندمشق الأول (366-84)

يعارضها أورسيسينوس ، مضاد للثقة (366-367)

38. سانت سيريسيوس (384-399)

39. سانت أناستاسيوس الأول (399-401)

40. سانت أبري الأول (401-417)

41. سانت زوسيموس (417-418)

42. سانت بونيفاس الأول (418-422)

يعارضه Eulalius ، Antipope (418-419)

43. سانت سيليستين الأول (422-432)

44. سانSixtus III (432-440)

45. سانت ليو الأول (العظيم) (440-461)

46. ​​سانت هيلاريوس (461-468)

47. سانت سيمبيسيوس (468-483)

48. سانت فيليكس الثالث (II) (483-492)

49. سانت جيلاسيوس الأول (492-496)

50. Anastasius II (496-498)

51. سانت سيماكوس (498-514)

يعارضها لورينتوس ، antipope (498-501)

52. سانباستثناء (514-523)

53. سانت جون الأول (523-526)

54. سانت فيليكس الرابع (III) (526-530)

55. Boniface II (530-532)

يعارضه ديوسكوروس ، مضاد (530)

56. جون الثاني (533-535)

57. سانت أغابيتوس الأول (535-536)

58. سانت سيلفرريوس (536-537)

59. فيجيليوس (537-555)

60. Pelagius I (556-561)

61. جون الثالث (561-574)

62 .بنديكت الأول (575-579)

63. Pelagius II (579-590)

64. سانت غريغوري الأول (العظيم) (590-604)

65. سابينيان (604-606)

66. Boniface III (607)

67. سانت بونيفاس الرابع (608-615)

68. سانت ديوسدديت (Adeodatus I) (615-618)

69. Boniface V (619-625)

70. Honorius I (625-638)

71. سيفيرينوس (640)

72. جون الرابع (640-642)

73. ثيودور الأول (642-649)

74. سانت مارتن الأول (649-655)

75. سانت يوجين الأول (655-657)

76. سانت فيتاليان (657-672)

77. Adeodatus II (672-676)

78. دونوس (676-678)

79. سانت أغاثو (678-681)

80. سانت ليو الثاني (682-683)

81. سانت بنديكت الثاني (684-685)

82. جون الخامس (685-686)

83. كونون (686-687)

84. سانسيرجيوس الأول (687-701)

يعارضها ثيودور وباشال ، أنبوبس (687)

85. جون السادس (701-705)

86. جون السابع (705-707)

87. سيسيننيوس (708)

88. قسطنطين (708-715)

89. سانت غريغوري الثاني (715-731)

90. سانت غريغوري الثالث (731-741)

91. سانت زكاري (741-752)

تبع ستيفن الثاني زكاري ، ولكن لأنه توفي قبل تكريسه ، فإن القوائم الحديثة تحذفه

92. ستيفن الثاني (III) (752-757)

93. سانت بول الأول (757-767)

94. ستيفن الثالث (IV) (767-772)

يعارضها قسطنطين II (767) وفيليب (768) ، مضادات (767)

95. أدريان الأول (772-795)

96. سانليو الثالث (795-816)

97. ستيفن الرابع (V) (816-817)

98. سانت باشال الأول (817-824)

99. يوجين الثاني (824-827)

100. فالنتين (827)

101. غريغوري الرابع (827-844)

102. سيرجيوس الثاني (844-847)

103. سانت ليو الرابع (847-855)

104. بنديكت الثالث (855-858)

يعارضه أناستاسيوس ، مضاد (855

105 .شارع. نيكولاس الأول (العظيم) (858-867)

106. أدريان الثاني (867-872)

107. جون الثامن (872-882)

108. مارينوس الأول (882-884)

109. سانت أدريان الثالث (884-885)

110. ستيفن الخامس (السادس) (885-891)

111. Formosus (891-896)

112. Boniface VI (896)

113. ستيفن السادس (السابع) (896-897)

114. رومانوس (897)

115. ثيودور الثاني (897)

116 .جون تاسع (898-900)

117. بنديكت الرابع (900-903)

118. ليو الخامس (903)

يعارضه كريستوفر ، أنتيبوب (903-904)

119. سيرجيوس الثالث (904-911)

120. Anastasius III (911-913)

121. لاندو (913-914)

122. جون س (914-928)

123. ليو السادس (928)

124. ستيفن الثامن (929-931)

125. جون الحادي عشر (931-935)

126. ليو السابع (936-939)

127. ستيفن التاسع (939-942)

128. مارينوس الثاني (942-946)

129. Agapetus II (946-955)

130. جون الثاني عشر (955-963)

131. ليو الثامن (963-964)

132. بنديكت الخامس (964)

133. جون الثالث عشر (965-972)

134. بنديكت السادس (973-974)

135. بنديكت السابع (974-983)

بينيديكت السابع وجون الرابع عشر عارضنا بونيفاس السابع ، antipope (974 ؛ 984-985)

136. جون الرابع عشر (983-984)

137. جون الخامس عشر (985-996)

138. غريغوري الخامس (996-999)

يعارضه جون السادس عشر ، مضاد (997-998



139. سيلفستر الثاني (999-1003)

140. جون السابع عشر (1003)

141. جون الثامن عشر (1003-1009)

142 .سيرجيوس الرابع (1009-1012)

143. بنديكت الثامن (1012-1024)

يعارضها غريغوري ، Antipope (1012)

144. جون التاسع عشر (1024-1032)

145. بنديكت التاسع (1032-1045)

يظهر في هذه القائمة ثلاث مرات منفصلة ، لأنه تم إزالته مرتين واستعاده



146. سيلفستر الثالث (1045)

يعتبره البعض مضادًا

147. بنديكت التاسع (1045)

148. غريغوري السادس (1045-1046)

149. كليمنت الثاني (1046-1047)

150. بنديكت التاسع (1047-1048)

151. دمشق الثاني (1048)

152. سانت ليو التاسع (1049-1054)

153. فيكتور الثاني (1055-1057)

154. ستيفن X (1057-1058)

155. نيكولاس الثاني (1058-61)

يعارضه بنديكت X ، Antipope (1058)



156. ألكساندر الثاني (1061-73)

يعارضها Honorius II ، Antipope (1061-1072)



157. سانت غريغوري السابع (1073-85)

غريغوري والثلاثة من الباباوات التي عارضناها غويبرت ("Clement III") ، Antipope (1080-1100)



159 .المصاب الحضري الثاني (1088-1099)

160. Paschal II (1099-1118)

يعارضها ثيودوريك (1100) ، أليريك (1102) و Maginulf ("Sylvester IV" ، 1105-1111) ، Dowkotal



161. Gelasius II (1118-1119)

يعارضه بوردين ("غريغوري الثامن") ، مضاد (1118)



162. Callistus II (1119-1124)

163. Honorius II (1124-1130)

تعارضها سيليستين الثاني ، مضاد (1124)

164. Innocent II (1130-1143)

يعارضها Anacletus II (1130-1138) و Gregory Conti ("Victor IV") (1138) ، Antipopes (1138)

165. سيليستين الثاني (1143-1144)

166. لوسيوس الثاني (1144-1145)

167. محدد يوجين الثالث (1145-1153)

168. Anastasius IV (1153-1154)

169 .أدريان الرابع (1154-1159)

170. ألكساندر الثالث (1159-81)

عارضته أوكتافيوس ("فيكتور الرابع") (1159-1164) ، باسكال الثالث (1165-1168) ، كاليستوس الثالث (1168-1177) والأبري

171. لوسيوس الثالث (1181-1185)

172. Urban III (1185-1187)

173. غريغوري الثامن (1187)

174. كليمنت الثالث (1187-1191)

175. سيليستين الثالث (1191-1198)

176. Innocent III (1198-1216)

177. Honorius III (1216-1227)

178. غريغوري التاسع (1227-1241)

179. سيليستين الرابع (1241)

180. Innocent IV (1243-1254)

181. ألكساندر الرابع (1254-1261)

182. Urban IV (1261-1264)

183. كليمنت الرابع (1265-1268)

184. محدود غريغوري X (1271-1276)

185 .بريء Vhased V (1276)

186. أدريان الخامس (1276)

187. جون الحادي والعشرين (1276-1277)

188. نيكولاس الثالث (1277-1280)

189. مارتن الرابع (1281-1285)

190. Honorius IV (1285-1287)

191. نيكولاس الرابع (1288-1292)

192. سانت سيليستين الخامس (1294)

193. Boniface VIII (1294-1303)

194. محدود بنديكت الحادي عشر (1303-1304)

195 .كليمنت الخامس (1305-1314)

196. جون الثالث والعشرون (1316-1334)

يعارضه نيكولاس الخامس ، Antipope (1328-1330)

197. بنديكت الثاني عشر (1334-1342)

198. كليمنت السادس (1342-1352)

199. الأبرياء السادس (1352-1362)

200. Blesed Urban V (1362-1370)

201. غريغوري الحادي عشر (1370-1378)

202. Urban VI (1378-1389)

يعارضه روبرت جنيف ("كليمنت السابع") ، مضاد للحيوانات (1378-1394)





203. Boniface IX (1389-1404)

يعارضها روبرت من جنيف ("كليمنت السابع") (1378-1394) ، بيدرو دي لونا ("بنديكت الثالث عشر") (1394-1417) و Baldassare Cossa ("John XXIII") (1400-1415) ، antipopes





204. الأبرياء السابع (1404-1406)

يعارضه بيدرو من قبل لونا ("بنديكت الثالث عشر")

(1394-1417) و Baldassare Cossa ("John XXIII") (1400-1415) ، Antipopes





205 .غريغوري الثاني عشر (1406-1415) يعارضه بيدرو دي لونا ("بينيديكت الثالث عشر") (1394-1417) ، بالداساري كوسا ("جون الثالث والعشرون") (1400-1415) ، وبيترو فيلارجي ("ألكساندر الخامس" (1409-) (1409-) 1410) ، DOL





206. مارتن الخامس (1417-1431)

207. يوجين الرابع (1431-1447)

يعارضها أماديوس سافوي ("فيليكس الخامس") ، مضاد (1439-1449)





208. نيكولاس الخامس (1447-1455)

209. Callistus III (1455-1458)

210. بيوس الثاني (1458-1464)

211. بول الثاني (1464-1471)

212. سانتوس الرابع (1471-1484)

213. الأبرياء الثامن (1484-1492)

214. ألكساندر السادس (1492-1503)

215. بيوس الثالث (1503)

216 .يوليوس الثاني (1503-1513)

217. Leo X (1513-1521)

218. أدريان السادس (1522-1523)

219. كليمنت السابع (1523-1534)

220. بول الثالث (1534-1549)

221. يوليوس الثالث (1550-1555)

222. مارسيلوس الثاني (1555)

223. بول الرابع (1555-1559)

224. بيوس الرابع (1559-1565)

225. سانت بيوس الخامس (1566-1572)

226. غريغوري الثالث عشر (1572-1585)

227 .Sixtus V (1585-1590)

228. Urban VII (1590)

229. غريغوري الرابع عشر (1590-1591)

230. Innocent IX (1591)

231. كليمنت الثامن (1592-1605)

232. ليو الحادي عشر (1605)

233. بول الخامس (1605-1621)

234. غريغوري الخامس عشر (1621-1623)

235. Urban VIII (1623-1644)

236. Innocent X (1644-1655)

237. ألكساندر السابع (1655-1667)

238 .كليمنت التاسع (1667-1669)

239. كليمنت X (1670-1676)

240.

241. ألكساندر الثامن (1689-1691)

242. Innocent XII (1691-1700)

243. كليمنت الحادي عشر (1700-1721)

244. الأبرياء الثالث عشر (1721-1724)

245. بنديكت الثالث عشر (1724-1730)

246. كليمنت الثاني عشر (1730-1740)

247. بنديكت الرابع عشر (1740-1758)

248. كليمنت الثالث عشر (1758-1769)

249. كليمنت الرابع عشر (1769-1774)

250. بيوس السادس (1775-1799)

251. بيوس السابع (1800-1823)

252. ليو الثاني عشر (1823-1829)

253. Pius VIII (1829-1830)

254. غريغوري السادس عشر (1831-1846)

255. محدود بيوس التاسع (1846-1878)

256. ليو الثالث عشر (1878-1903)

257. سانت بيوس X (1903-1914)

258 .بنديكت الخامس عشر (1914-1922)

259. بيوس الحادي عشر (1922-1939)

260. بيوس الثاني عشر (1939-1958)

261. سانت جون الثالث والعشرون (1958-1963)

262. بول السادس (1963-1978)

263. جون بول الأول (1978)

264 سانت جون بول الثاني (1978-2005)

265. بنديكت السادس عشر (2005-2013)

266. فرانسيس (2013 -)

القائمة تتضمن 266 بابا حتى بابا فرانسيس، الذي تولى منصبه في عام 2013).