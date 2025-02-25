محافظ الفيوم يوجه بإجراءات عاجلة لعدد من الحالات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وأحمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة.

كما وجه المحافظ، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وكذا تجهيز إحدى الفتيات غير القادرات، وسداد دَين إحدى الغارمات، وتجهيز عدد من الأكشاك للحالات الأولى بالرعاية.

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطفلة تبلغ من العمر 4 شهور، معاقة حركيا وتحتاج إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية، والتنسيق مع معهد ناصر بشأن قيام استشاري عظام بتوقيع الكشف الطبي عليها، ثم التنسيق مع التأمين الصحي للتكفل بعلاجها، كما وجه بتوقيع الكشف الطبي اللازم بمستشفى الفيوم العام، على إحدى السيدات القعيدات التي تحتاج إلى تركيب مفصل، وذلك لتحديد نوع المفصل المناسب لحالتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

كما وجه "الأنصاري"، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، والتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، وشرطة المرافق، لحل مشكلة عدم التزام الباعة الجائلين بالباكيات المخصصة لهم بسوق الحادقة، وخروجهم إلى الشوارع مما يعيق الحركة المرورية ويتسبب في إزعاج السكان، مشددا على ضرورة إلزام البائعين بالباكيات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف نائب المحافظ.

كما وجه المحافظ، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.