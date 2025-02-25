مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصين آخرين، فى حادث تصادم سيارة أجرة "صندوق "وتوك توك، بطريق قصر الجبالي جبل سعد الزراعي باتجاه مركز ابشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي يفيد من مصرع سيدة، وإصابة شخصين آخرين في حادث تصادم سيارة أجرة صندوق وتوك توك، بطرق قصر الجبالي جبل سعد الزراعي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة أجرة وتوك توك بطريق قصر الجبالي جبل سعد الزراعي وتسبب في وفاة سيدة وأصابع شخصين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، و أخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.