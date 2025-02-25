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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الروسي: مستمرون بالتنسيق مع إيران في مختلف الملفات الدولية

لافروف
لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن التنسيق مع إيران مستمر في مختلف الملفات الدولية، مضيفًا: "نتعاون مع طهران في المجال الاقتصادي ونسعى لتعزيز التبادل التجاري".

وأوضح "لافروف" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن هناك اتصالات روسية مكثفة على المستوى المتعدد الأطراف، متابعًا أن هناك تعاون روسي إيراني لحل القضايا والأزمات الإقليمية.

وأشار إلى أن هناك توافق روسي إيراني على التعاون لتخفيف الآثار السلبية للعقوبات على البلدين.

وأكد وزير الخارجية الروسية، أنه ناقش مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي البرنامج النووي الإيراني.

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