النيابة الإدارية تستقبل وفدا من طلبة الحقوق بجامعة حلوان

استقبل مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة حلوان الأهلية، تقدمته الدكتورة أمل لطفي – عميد كلية حقوق جامعة حلوان والمشرفة على برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، وبصحبتها الدكتور أحمد المراغي – وكيل كلية حقوق حلوان، والدكتورة ريهام منصور - منسق برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر؛ وذلك في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

ويأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبدالراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسيد قنديل - رئيس جامعة حلوان.

واستهلت الزيارة بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبدالراضي صديق – رئيس الهيئة، للحضور وتمنياته بالتوفيق لهم في زيارتهم

كما أكَّد في كلمته تبنِّي مركز التدريب نهجاً متميزاً في استضافة الطلاب المُتميزين من كليات الحقوق بمختلف الجامعات العريقة، لتمكينهم من التفاعل المباشر والتعايش في الواقع العملي داخل

الهيئات القضائية.

ومن جانبها نقلت الدكتورة أمل لطفي – عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، تحيات الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، للحاضرين، وأعربت عن سعادتها باستضافة مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لطلاب كلية الحقوق، وأكدت تطلعها إلى تعزيز أواصر التعاون المستمر بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.

هذا وقد شمل برنامج الزيارة محاضرة تعريفية حول النيابة الإدارية تفضل بإلقائها المستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، استعرض خلالها نشأة النيابة الإدارية وتطورها التاريخي واختصاصاتها كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية.

كما تفضلت المستشارة الدكتورة داليا عبدالغني - عضو مركز التدريب القضائي بإلقاء محاضرة استعرضت خلالها أهمية تعزيز الثقافة العامة وبناء الشخصية بما يمكنهم من تحقيق الأهداف المستقبلية.

وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة النيابة الإدارية اختتمت بالتقاط الصور التذكارية.