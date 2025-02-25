رئيس مجلس النواب بهنئ الشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان الكريم والصوم الكبير للأخوة المسيحيين

قدم رئيس مجلس النواب، المستشارالدكتورحنفي جبالي التهنئة بمناسبة قرب حلول شهررمضان المبارك وتزامن الصيام الكبير للاخوة الأقباط وجاء نص التهنئة كالآتي:

السادة النواب، يهل علينا بعد أيام قليلة شهر رمضان المعظم حاملاً معه أجواءً إيمانية مباركة، وأياماً مليئة بالرحمة والمغفرة، يسعد بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها.

ويشاء القدر، هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث بدأ بالأمس الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية، والذى يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان.

ويطيب لى بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمى بصادق التهنئة القلبية لجميع المسلمين والمسيحيين فى كافة أرجاء الوطن، داعيا المولى العلى القدير أن تهل هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن يبارك جهود سيادته فى تحقيق آمال الشعب المصرى العظيم.