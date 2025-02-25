محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي الرزيقات بحري بمدينة أرمنت.. صور

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مشروع صرف صحي قرية الرزيقات بحري بمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى ضوء الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة لإفتتاح وتشغيل مشروعات الصرف الصحي على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

محافظ الأقصر

مشروعات صرف صحي أرمنت تخدم ٢٠ ألف نسمة تقريباً

وخلال الافتتاح، أوضح المهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تكلفة مشروعات صرف صحي أرمنت شاملة توسعات محطة معالجة أرمنت بلغت ١٥٧٧ مليون جنيهًا، وقد تم تنفيذ شبكات الانحدار بطول ١٠.٥ كم ، وخط الطرد بطول ٠.٤ كم لخدمة ٢٠ ألف نسمة تقريباً، موضحًا أن المحطة تعمل بنظام الـ wet & dry وقطر البيارة ١٢ م بطاقة تصميمية ٣٠٠ ل/ ث و٤ طلمبات طاقة الطلمبة ١٥٠ ل/ ث، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة المقاولون العرب.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بافتتاح محطة صرف صحي الرزيقات بحري، مؤكداً أن هذه المحطة هى باكورة ثمار التنمية لقرية الرزيقات بحرى حيث يتبع ذلك دخول خدمات الغاز الطبيعى تمهيدا لبدء رصف وتمهيد الطرق وإدخال كافة الخدمات تباعاً، متقدما بالشكر والعرفان لجهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ولجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتى شهدت المحافظات بسببها طفرة تنموية شاملة يجنى ثمارها الأهالي.

حضر افتتاح محطة صرف صحي قرية الرزيقات بحري، كلًا من اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت، وكلا من حجازى النحاس وعلى عثمان نائبا رئيس المركز، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي نائبا عن المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس منصور شحاتة مدير فرع جنوب الوادى بشركة المقاولون العرب، وأحمد الفرشوطى امين عام حزب الشعب الجمهوري، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (9)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (8)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (7)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (6)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (5)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (4)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (3)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (2)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (1)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (14)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (13)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (12)

افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت (11)