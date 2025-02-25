ads
الثلاثاء 25 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبرزهم أفشة ومعلول.. تعرف على غيابات الأهلي أمام حرس الحدود

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء غدا الأربعاء في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويفقد الأهلي عدد كبير من اللاعبين في مواجهة حرس الحدود لأسباب مختلفة سواء الإصابات أو اسباب فنية .

غيابات الأهلي أمام حرس الحدود 

وتأكد غياب السداسي طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد، بسبب الإصابات المختلفة.

كما يغيب رضا سليم، بسبب الإصابة ورفع اسمه من قائمة الفريق خاصة أنه يغيب لنهاية الموسم.

ترتيب جدول الدوري

بيراميدز - 36 نقطة 

الأهلي - 33 نقطة

الزمالك -28 نقطة

البنك الأهلي -25 

المصري البورسعيدي - 24 نقطة

حرس الحدود -22 نقطة

سيراميكا كليوباترا - 21 نقطة

طلائع الجيش - 20 نقطة

زد - 19 نقطة 

بتروجت - 19 نقطة

فاركو - 19 نقطة

الاتحاد السكندري - 18 نقطة

سموحة - 17 نقطة

غزل المحلة -14 نقطة 

الجونة - 13 نقطة

الإسماعيلي - 13 نقطة

إنبي - 12 نقطة

مودرن سبورت - 9 نقاط

النادي الاهلي حرس الحدود الدوري الممتاز محمد مجدي أفشة علي معلول ترتيب جدول الدورى