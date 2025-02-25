أبرزهم أفشة ومعلول.. تعرف على غيابات الأهلي أمام حرس الحدود

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء غدا الأربعاء في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويفقد الأهلي عدد كبير من اللاعبين في مواجهة حرس الحدود لأسباب مختلفة سواء الإصابات أو اسباب فنية .

غيابات الأهلي أمام حرس الحدود

وتأكد غياب السداسي طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد، بسبب الإصابات المختلفة.

كما يغيب رضا سليم، بسبب الإصابة ورفع اسمه من قائمة الفريق خاصة أنه يغيب لنهاية الموسم.

ترتيب جدول الدوري

بيراميدز - 36 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

الزمالك -28 نقطة

البنك الأهلي -25

المصري البورسعيدي - 24 نقطة

حرس الحدود -22 نقطة

سيراميكا كليوباترا - 21 نقطة

طلائع الجيش - 20 نقطة

زد - 19 نقطة

بتروجت - 19 نقطة

فاركو - 19 نقطة

الاتحاد السكندري - 18 نقطة

سموحة - 17 نقطة

غزل المحلة -14 نقطة

الجونة - 13 نقطة

الإسماعيلي - 13 نقطة

إنبي - 12 نقطة

مودرن سبورت - 9 نقاط