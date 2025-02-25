وكيل تعليم بورسعيد يناقش نقل ملكية أرض مدرسة القزاقزة بالنواب

ناقش طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد من خلال جلسة اجتماع لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب مشروع نقل ملكية أرض مدرسة القزاقزة الأساسية التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية لإتمام عمليات التجديدات والتوسعات بها لخدمة أهالي المنطقة، بتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأكد أنه تم خلال الجلسة مناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب لنقل ملكية الأرض المقام عليها المدرسة المذكورة من تبعيتها لهيئة الثروة السمكية إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد حتى يتاح لهيئة الأبنية التعليمية العمل بالمدرسة التي تخدم عدداً كبيراً من الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي.

ووجه “الغرباوي” الشكر والتقدير للنائب أحمد فرغلي لتعاونه المثمر مع تعليم بورسعيد، لافتا إلى أنه في حال الموافقة على مشروع نقل الملكية المقترح ستتمكن هيئة الأبنية التعليمية من الشروع في التوسعات مما يتماشى مع مشروع التطوير الذي يتم تنفيذه بالمثلث و الحيازة التي يتواجد فيه مبنى المدرسة وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.