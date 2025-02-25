بالصور.. محافظ الأقصر يستعرض موقف منظومة التقنين ويوجه بدفع وتيرة العمل

عقد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعاً، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

الاجتماع

واطلع المحافظ خلال الاجتماع، على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة، كما تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير عقود تقنين لعدد من الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها والحاصلة على موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بدفع وتيرة العمل والمراجعة الدورية والمستمرة لإنهاء إجراءات التقنين والعمل على تلافي أي معوقات بهدف رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، وتشجيع المواطنين على الدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة، والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة واسترداد أراضي أملاك الدولة.

محافظ الأقصر يكلف العاملين بمنظومة التقنين بضرورة حث المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم وتحصيل حق الدولة

كما كلف محافظ الأقصر، العاملين بمنظومة التقنين، بضرورة حث المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم وتحصيل حق الدولة والتيسير على المواطنين فى القرى، كما أثنى محافظ الأقصر على أداء العاملين فى المنظومة بكافة قرى المحافظة وحثهم على المزيد من العمل ، وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان.

وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، بالعمل على تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.

كما وجه المحافظ، بضرورة الالتزام بالتنفيذ والرد على جميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن، وضرورة التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها فالمهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف.

محافظ الأقصر يعقد اجتماعات دورية مع مسئولي منظومة التقنين للوقوف على أداء المنظومة

ويعقد محافظ الأقصر اجتماعات دورية، مع مسئولي منظومة التقنين بالمحافظة، للوقوف على أداء المنظومة وما تم تنفيذه بذلك الملف، في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وأعمال استرداد الأراضى، بحضور المشرف على أعمال منظومة التقنين ومديري منظومة التقنين وأملاك الدولة والشؤون القانونية والشؤون المالية والإدارية، ومدير مكتب بروتوكول أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسؤول التقنين ومديرى أملاك الدولة بالمراكز والمدن.

شهد الإجتماع الذي عقد بديوان محافظة الأقصر، المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين، ورؤساء المدن ورؤساء القرى ومسؤولي أملاك الدولة، والشئون القانونية، والشئون المالية والادارية، والإيرادات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة، وممثلي الجهات المختصة.

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اجتماع التقنين (1)

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اجتماع التقنين (2)

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اجتماع التقنين (3)

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اجتماع التقنين (4)

اجتماع التقنين (5)

اجتماع التقنين (5)

اجتماع التقنين (6)

اجتماع التقنين (6)

اجتماع التقنين (7)

اجتماع التقنين (7)

اجتماع التقنين (8)

اجتماع التقنين (8)

اجتماع التقنين (9)

اجتماع التقنين (9)

اجتماع التقنين (10)