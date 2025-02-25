إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 186 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 18 وحتى 24 فبراير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6320 كجم مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 135 ألف و 624 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الضأن.

كما تم تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عدد من الجمعيات، للاطمئنان على حسن سير العمل، ومتابعة صرف الأسمدة للمزارعين، كما تم ازالة 4 حالات تعد على الاراضى الزراعية، والمرور على زراعات القمح، والتواصل مع المزارعين.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات محاصيل القمح والبطاطس، وتقديم الدعم للمزارعين، كما تم ازالة 38 حالة تعد على الاراضي الزراعية، وتنفيذ ندوة إرشادية حول محصول القمح وأهم التوصيات الفنية.

بينما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، 6 ندوات ارشادية، و3 ايام حقل، لمحصول القمح، كما واصلت اعمال تطهير المساقي، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، الانتهاء من تحصين 190 ألف و 777 رأس ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام، كما تم ضبط ضبط 155 عبوة أدوية بيطرية مابين مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة عمليات صرف الأسمدة، كما تم المرور على الزراعات الشتوية، وتنفيذ يوم حقل لمحصول القمح، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين، كما تم تحصين 144 ألف رأس ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، اجتماعا تنسيقيا مع قيادات الري بالمحافظة، لمتابعة الأعمال المشتركة، كما تم تنفيذ يوم حقل لمحصول الكتان، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، 8 قوافل بيطرية مجانية بعدد من الواحدات البيطرية والمراكز والقرى التابعة لها، كما تم تحصين 277 ألف و 146 جرعة تحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الاغنام.

فيما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، ازالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمراكز الدلنجات وادكو ورشيد وكفر الدوار ودمنهور، كما تم تفقد الزراعات بعدد من الحقول، كما تم عقد اجتماعا تنسيقيا بين قيادات الزراعة والري بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المشتركة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على الادارات الزراعية، ومتابعة أعمالها، كما تم تفقد منافذ السلع الغذائية إستعداداً لشهر رمضان المبارك، كما تم تنفيذ ندوة حول زراعة الاسطح، وندوه حقلية لمحصول بنجر السكر، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، تفقد الزراعات وعلى رأسها محصول بنجر السكر، كما تم المرور على الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة أعمالها، كما واصلت أعمال حملة القوارض.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة زراعات القمح وبنجر السكر، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية حول الميكنة الزراعية، ترشيد استخدام مياه، تدوير المخلفات الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، المرور على الإدارات الزراعية، ومتابعة أعمالها، كما تم المرور علي محال الاتجار بالاعلاف، كما واصلت أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، تفقد الزراعات والمزارع المختلفة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما شاركت المديرية فى إفتتاح معرض أهلا رمضان بالطور وشرم الشيخ وتم تفقد المنتجات التى تم عرضها من خلال وزارة الزراعة والزراعة المحمية، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول العمليات الزراعية لخدمه اشجار النخيل والزيتون.



وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المؤتمر الأول لمحصول القطن استعدادًا لموسم زراعة القطن، كما تم تنفيذ ندوه ارشاديه حول الامراض التى تصيب محصول القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور على زراعات: القمح، بنجر السكر، البصل، والثوم، كما تم ازالة 42 حالة تعدى على الاراضى الزراعية.

كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، ندوة توعوية، حول تحصين الماشية، كما تم المرور على لجان التحصين على مستوى المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، متابعة المحاصيل الشتوية، حيث تم تفقد زراعات: القمح، الينسون، الشمر، البصل، والثوم، كما تم ازالة عدد من حالات التعدى على الاراضي الزراعية بمركزى ابوتيج والفتح، كما تم تفقد منفذ التقاوى المعتمدة لمتابعة عملية صرف التقاوى.

وخلال هذا الاسبوع ايضا تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، مصانع سكر نجع حمادي وقوص، لمتابعة أعمال اللجان الإشرافية بالمصانع ومتابعة أعمال وزن وتوريد محصول القصب لمصانع السكر، كما تابعت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، اعمال الذبح بالمجازر، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، لقاء مع مسئولى الوكالة الالمانية للتعاون الدولي لمتابعة المشروعات المشتركة، كما تم تنفيذ عدد من الندوات الارشادية، وتفقد المجمعات الزراعية، ومتابعة أعمال صرف الاسمدة، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة طبية بيطرية مجانية في مركز اسنا، لخدمة المربيين بالمجان، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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