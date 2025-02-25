تنظيم الاتصالات يرد 3.2 مليون جنيه للمستخدمين

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن رد 3.2 مليون جنيه للمستخدمين خلال عام 2024، بعد ثبوت أحقيتهم في الشكاوى المقدمة، حيث استحوذت شكاوى المطالبات غير الصحيحة على النسبة الأكبر بواقع 66%. وجاءت شركة "أورنج" في الصدارة من حيث إجمالي المبالغ المستردة بنسبة 64%.

وفي إطار جهوده لتحسين جودة الاتصالات، أطلق الجهاز خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي "Wi-Fi Calling" لأول مرة في السوق المصري، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية داخل الأماكن المغلقة دون رسوم إضافية. كما وقع بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز حقوق المستخدمين، متضمنًا منصة رقمية مشتركة لتلقي الشكاوى وآلية مميكنة لمعالجتها.

وأقر الجهاز قواعد تنظيمية جديدة لاستخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، وألزم الشركات بتسجيل بيانات الجهات المروجة، بعد تلقيه أكثر من 37 ألف شكوى متعلقة بالمكالمات الإزعاجية، حيث تم إرسال تنبيهات لحوالي 16 مليون مكالمة عبر خدمة "NTRA Alert".

وفي خطوة لتعزيز جودة الخدمة، ألزمت شركات المحمول بتوقيع آليات جديدة لجزاءات الجودة، يتم بموجبها استخدام قيمة الجزاءات المالية في تحسين التغطية والخدمات. كما كشف التقرير عن تنفيذ 89 مليون عملية عبر الكود الموحد (*155#) للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية منذ إطلاقه في يناير 2021، ضمن جهود الحد من الاشتراكات غير المرغوبة.