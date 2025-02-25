مصر أكتوبر بالإسكندرية ينظم ندوة لنشر الوعي بأهمية الرياضة والعلم

نظمت أمانة الإسكندرية لحزب مصر أكتوبر، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة وأمين عام محافظة الإسكندرية، ندوة لنشر الوعي وتعزيز أهمية الرياضة والعلم، والإرادة في بناء المجتمعات، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين، تناولت محاور رئيسية تسلط الضوء على تأثير هذه الركائز في تنمية الأفراد والمجتمع.

وتحدث الدكتور سهيل أيمن فخري عن أهمية الطب الوقائي من منظور رياضي، موضحًا كيف تسهم الرياضة في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة العامة.

وأكد أن ممارسة التمارين بانتظام لا تقتصر على تحسين اللياقة البدنية، بل تلعب دورًا حيويًا في رفع كفاءة جهاز المناعة، تقليل معدلات التوتر والاكتئاب، وتحفيز إفراز الهرمونات المسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية والطاقة الإيجابية.

وتناول الشيخ مصطفى عبدالعليم النخيل البعد الديني والتوعوي للرياضة، حيث أشار إلى أن النشاط البدني لا يُعد مجرد وسيلة للحفاظ على الصحة، بل هو جزء أساسي من بناء الشخصية والانضباط الذاتي، كما حثّت عليه تعاليم الدين لما له من تأثير في غرس القيم الأخلاقية وحماية الشباب من الانحرافات السلوكية.

وأوضح أن الرياضة تعمل كدرع وقائي ضد العادات السلبية، وتسهم في بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات سليمة.

أما الدكتور عبد الله هريدي، فقد ركز على الجوانب النفسية والتوعوية للرياضة، مؤكدًا أن ممارستها بانتظام لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية، حيث تسهم في تحسين الحالة المزاجية، تعزيز الثقة بالنفس، وتقليل مستويات التوتر والقلق.

وأوضح أن ممارسة الرياضة تساهم في بناء شخصية قوية، قادرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية، وتحفّز على التفكير الإيجابي والانضباط الذاتي، مما ينعكس على الأداء العام في مختلف مجالات الحياة.

وأكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة وأمين عام محافظة الإسكندرية، أن التقدم الحقيقي للأمم لا يتحقق إلا من خلال بناء أفراد أقوياء جسديًا، فكريًا، وإراديًا. وأوضح أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي أداة فعالة لصناعة أجيال تتمتع بالصحة، الانضباط، والإرادة القوية.

وشدد على أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب وتعزيز وعيهم بأهمية الصحة النفسية والجسدية كعنصر أساسي لتحقيق النجاح في جميع مجالات الحياة.

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا أمين، أمينة أمانة الشئون الرياضية بمحافظة الإسكندرية، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز دور الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتوازن، مشيرة إلى أن الرياضة ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي أسلوب حياة يسهم في بناء العقل والجسد معًا.

وأضافت أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطط متكاملة تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة بين مختلف الفئات العمرية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في أنشطة رياضية هادفة تعزز من قدراتهم البدنية والذهنية.

وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه أمانة الإسكندرية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز دور الحزب في خدمة المواطنين، مؤكدًا أن الحزب مستمر في إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب وتنمية قدراتهم من خلال العلم، الرياضة، وبناء الإرادة القوية.