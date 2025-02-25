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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا الثروة الحيوانية والري في زامبيا يتفقدان مزرعة تصدير الحاصلات البستانية بالنوبارية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام كل من كولنز نزوڤو  وزير المياه والمرافق الزامبي وبيتر كبالا - وزير الثروة الحيوانية والسمكية والوفد الزامبي رفيع المستوى بزيارة تفقدية إلى مزرعة (بلكو Belco) للحاصلات البستانية بمنطقة النوبارية يرافقهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية.

وقام الوفد بالاطلاع على أنظمة الري الحديث التي تستخدم في ري المحاصيل الزراعية التصديرية التي يتم زراعتها، وأطلع الوفد على الصوب الزراعية والتي تحتوي علي نباتات التوت الأحمر والتوت الأزرق الذي يتم إنتاجه داخل المزرعة وتصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما تفقد الوفد أنظمة الري الحديث وكيفية الحصول على المياه الأرضية على أعماق مختلفة وتنقيتها وإزالة الملوحة الموجودة بها، فضلا عن تطبيق الانظمة الاليكترونية في عمليات التسميد والعمليات الزراعية المختلفة.

وشملت الزيارة أيضا الصوب المستخدمة داخل المزرعة ومحطة التعبئة والتغليف كأحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها المزرعة لتسهيل عملية تصدير الحاصلات الزراعية المصرية من عنب وبصل وغيرها من المحاصيل ذات الجودة العالية لمختلف دول العالم.

ومن جانبه شرح المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة شركة بلكو للوفد كيفية الوصول لانتاجيات عالية الجودة والوصول للاسواق الدولية.

واستعرض المهندس محمد جاد مدير المزرعة انظمة التحكم في عمليات الري وإدارة المنظومة بكاملها وأجاب عن العديد من الإستفسارات والنقاط الفنية التي استفسر عنها الوزراء أثناء الزيارة.

ومن ناحية أخرى، أعرب الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من أساليب زراعية حديثة وطرق ري، ومن جانبهم أكد مسئولي المزرعة أن العنصر الأساسي لإنجاح المنظومة الزراعية والتصديرية لديهم هي الجودة.

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