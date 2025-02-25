جنايات الفيوم تؤيد حبس تشكيل عصابي أجبر شاب على التصوير عاريًا

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شريف إسماعيل، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجى وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بتأييد حكم أول درجة علي بالسجن المشدد 10 سنوات علي كل من "هشام . خ ، ومحمد .ع ، وفرج .م ، و عزيزة .م "، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، مع كل من "صبحة .م، هاربه، وهاني .م ، هارب "، لاجبار شاب علي التصوير مع أحدي المتهمتين، وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح، و أجبروه علي توقيع إيصالات أمانه بمبلغ 3 ملايين جنيه، كما استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000جنيه .



وتعود تفاصيل القضية كان قد تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 6 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديده بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات، وأثبتت التحريات ان كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وهاني.م"، و عزيزة .م ، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع أحدي عضوات التشكيل وتصويره عاريًا تحت التهديد، و أجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4متهمين وفر 2 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، و أخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة ليتم تداولها علي مدي 4 جلسات، واصدرت محكمة أول درجة الحكم السابق، وبعد الاستئناف من المتهمين أيدت المحكمة حكم أول درجة.