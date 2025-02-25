تحذيرات وزارة الصحة حول حقنة علاج نزلات البرد.. تعرف عليها

أفادت وزارة الصحة والسكان، بأن حقنة البرد لا تعالج نزلات البرد بل قد تسبب أعراض ومشاكل صحية عديدة مثل أمراض :

- الربو

- السكر

- الكبد

- القلب

- ضغط الدم

حذرت وزارة الصحة والسكان من استعمال الخلطة السحرية "حقنة البرد" فى علاج نزلات البرد، وقالت: حقنة البرد لا تعالج هذا النوع من الأمراض وتسبب مشاكل عديدة لأصحاب أمراض السكر والقلب والربو والكبد.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالرجوع للطبيب المعالج للسؤال أولا قبل استخدام أى عقاقير .

وأشار الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا" أن حقنة البرد أو كما يطلق عليها الخلطة السحرية هى مصطلح متعارف عليه بين المواطنين أو بعض الصيادلة أو العاملين بها وهو عبارة عن مركب من ثلاث مستحضرات " مضاد حيوى ومسكن للألم وخافض للحرارة بالاضافة الي كورتيزون " يتم إعطاؤها لمن يعانى من أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا بهدف العلاج وخفض أعراض الألم ومسكنات قوية .

مما تؤثر علي الجسم وتسبب أعراض الحساسية المصاحبه للبرد أو الانفلونزا ، وقد يتحسن المريض نوعا ما دون النظر لخطورتها مستقبلا ورد فعل استخدام بعض أو كل مكوناتها مثل المضاد الحيوى عن المخاطر التى قد يتعرض لها المريض بداية من احتمال حدوث الصدمات التحسسية ومخاطر تناول المضاد بصورة سيئة ودون داعى وانتهاءا بتأثير هذة التركيبة السلبية على الصحة العامة مسببة أمراض المناعة والسكر والضغط والكلى .

وأضاف أنه لا علاقة للقاح الانفلونزا الموسمية بما يعرف بحقنة البرد فالفارق كبير بين المستحضرين من حيث المحتوي والمضمون فلقاح الإنفلونزا الموسمية هو لقاح واقي يحمى من الإصابة بالانفلونزا ومضاعفاتها ولا يؤدي إلى أى خطورة على صحة وحياة الشخص المتلقى له وينصح بها من قبل كل الجهات الصحية بغرض الوقاية والحماية.