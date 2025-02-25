شعبة المستوردين: 20% تراجعا في أسعار الياميش في معارض أهلاً رمضان

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تعمل على فتح مزيد من معارض أهلاً رمضان في المحافظات لدعم خطة خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن المعارض تشمل جميع المواد الغذائية، بجانب الخضراوات واللحوم، وتلقى إقبال كبير من المواطنين.



وأشار إلى أن هذه المعارض تخضع إلى متابعة مستمرة لتوفير جميع السلع التي تحظى بإقبال جماهيري، مثل السلع الأساسية الأرز والزيت والسكر والتي تباع بأسعار مخفضة بشكل كبير مقارنة بالأسواق الخارجية، مؤكدا أنا لمعارض تقوم بالعرض دون تحديد كميات، ويمكن للمواطن شراء الكميات التي يحتاجها، فلا يوجد حد للكميات، وهو ما لم يكن موجودا العام الماضي نظرًا للظروف التي كانت مصاحبة لتأخر الإفراج

أما عن أسعار الياميش، فقد أكد بشاي أن الحكومة قامت بالإفراج عن جميع السلع المحتجزة في الجمارك، مع توفير العملات الأجنبية للمستوردين، مما ساهم في ضخ المنتجات في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن بعض أنواع الياميش تراجعت أسعارها بنسبة تصل إلى 20%.



وشدد “بشاي” على أن المنتجات المصرية تخضع لرقابة صارمة لضمان جودتها، مؤكدًا وجود وفرة في جميع المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، مع استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.