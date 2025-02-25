محافظ البحيرة تفتتح منفذ جهاز مستقبل مصر للسلع الغذائية بكوم حمادة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، منذ قليل منفذ جهاز "مستقبل مصر" للسلع الغذائية بقرية النجيلة بمركز كوم حمادة، والذي يعد ثاني منافذ جهاز مستقبل مصر بكوم حمادة، في خطوة هامة تجسد حرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وفي إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء هيثم عبد السلام مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر، واللواء محمد المصري مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر.

وخلال الافتتاح، قامت المحافظ بجولة تفقدية شاملة لجميع أقسام المنفذ، الذي يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الخضروات والفواكه، الألبان، المجمدات، الزيوت، العصائر، المنظفات، والورقيات، بأسعار تقل بنسب تتراوح بين 25 و30% عن أسعار مثيلاتها في السوق، مما يوفر للمواطنين فرصة الحصول على احتياجاتهم بأسعار منخفضة وجودة متميزة.

كما يتضمن المنفذ قسمًا مخصصًا لبيع اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن الطازجة والمجمدة، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر المصرية.

كما تم توفير سيارتين تضم اللحوم البلدية الحمراء بسعر ٢٨٠ جنيه للكيلو.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة قامت بإستعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي شملت التوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز "مستقبل مصر" يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويعكس التزام الدولة بتوفير الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن هذه المبادرة تعد جزءًا من جهود مستمرة لتوفير الاستقرار في الأسواق المحلية، ورفع العبء عن الأسر المصرية.

كما أشادت الدكتورة جاكلين عازر بجودة السلع المعروضة في المنفذ، مؤكدة أن هذا التعاون بين أجهزة الدولة يساهم في تحقيق استقرار السوق المحلي ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة خلال الشهر الكريم.

وحضر الافتتاح، اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ووكيل وزارة الزراعه والطب البيطري والتموين ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك.