توافد الجمهور لحضور فعاليات المعرض الرياضي "سبورتس إكسبو 2025"

توافد عددًا كبيرًا من الجمهور لحضور فعاليات المعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025"، لليوم الثاني على التوالي، وسط حضور واسع من كبرى الأندية والاتحادات الرياضية العالمية، والذي قام بافتتاحة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشارك في المعرض نخبة من الأندية العالمية، من بينها ريال مدريد، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، ليفربول، مانشستر يونايتد، إي سي ميلان، النادي الأهلي، الزمالك، الهلال، والاتحاد، إلى جانب كبرى الاتحادات الكروية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، الاتحاد الأرجنتيني، الاتحاد الإماراتي، الاتحاد الهولندي (KNVB)، الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPro)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى واللاتينية (CONCACAF).



ويحظى "سبورتس إكسبو 2025" هذا العام بأهمية خاصة خاصة مع استضافة مؤتمر Soccerex العالمي، وهو الحدث الأبرز في صناعة كرة القدم، والذي يجمع أكثر من 100 متحدث بارز و 1,500 مشارك من أكثر من 100 دولة، مما يوفر منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية ودعم التعاون الدولي في مجال الرياضة.



وفي ذات السياق، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتفقد عددًا من الأجنحة المشاركة، وذلك للإطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجال الرياضة.

وخلال جولته، أكد وزير الشباب والرياضة دعم الدولة الكامل لهذا الحدث، مشيدًا بالتنظيم المتميز للمعرض ودوره في تعزيز الوعي الرياضي وتشجيع الابتكار في القطاع الرياضي. كما شدد على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية، لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس الصورة الحضارية لمصر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

يُذكر أن "Sports Expo" يُعد واحدًا من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء لعرض أحدث المنتجات والخدمات في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.