خريطة درامية متنوعة على الشاشات والمنصات الرقمية في 2025| فيديو

تشهد الساحة الدرامية خلال الفترة المقبلة تنوعًا واسعًا في الأعمال الفنية، حيث تستعد عدة قنوات ومنصات لعرض مجموعة من المسلسلات التي تضم نخبة من النجوم.
- "خالد سليم" يأتي إلى الجمهور عبر شاشة dmc ومنصتي Watch It وShahid.
- "النص"، من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر، سيُعرض على قناة ON ومنصتي Watch It ويانجو بلاي.
- "الغاوي"، الذي يجمع أحمد مكي وعائشة بن أحمد، سيُبث على قنوات المتحدة ومنصتي Watch It ويانجو بلاي.
- "شهادة معاملة أطفال"، بطولة محمد هنيدي ونهى عابدين ومحمود حافظ، سيكون متاحًا على dmc وCBC ومنصة Watch It.
- "الأميرة - ضل حيطة"، الذي تلعب بطولته ياسمين صبري إلى جانب نيقولا معوض وهالة فاخر، سيُعرض على النهار وأبوظبي ومنصة AD tv.
- "شباب امرأة"، من بطولة غادة عبد الرازق ويوسف عمر، يُعرض عبر قناتي النهار وهي.
بهذا التنوع، يجد المشاهد العربي خيارات درامية مختلفة تناسب كافة الأذواق، سواء عبر الشاشات التقليدية أو المنصات الرقمية.