خريطة درامية متنوعة على الشاشات والمنصات الرقمية في 2025| فيديو

تشهد الساحة الدرامية خلال الفترة المقبلة تنوعًا واسعًا في الأعمال الفنية، حيث تستعد عدة قنوات ومنصات لعرض مجموعة من المسلسلات التي تضم نخبة من النجوم.

"خالد سليم" يأتي إلى الجمهور عبر شاشة dmc ومنصتي Watch It و Shahid .

يأتي إلى الجمهور عبر شاشة ومنصتي و . "النص" ، من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر، سيُعرض على قناة ON ومنصتي Watch It و يانجو بلاي .

، من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر، سيُعرض على قناة ومنصتي و . "الغاوي" ، الذي يجمع أحمد مكي وعائشة بن أحمد، سيُبث على قنوات المتحدة ومنصتي Watch It و يانجو بلاي .

، الذي يجمع أحمد مكي وعائشة بن أحمد، سيُبث على قنوات ومنصتي و . "شهادة معاملة أطفال" ، بطولة محمد هنيدي ونهى عابدين ومحمود حافظ، سيكون متاحًا على dmc و CBC ومنصة Watch It .

، بطولة محمد هنيدي ونهى عابدين ومحمود حافظ، سيكون متاحًا على و ومنصة . "الأميرة - ضل حيطة" ، الذي تلعب بطولته ياسمين صبري إلى جانب نيقولا معوض وهالة فاخر، سيُعرض على النهار و أبوظبي ومنصة AD tv .

، الذي تلعب بطولته ياسمين صبري إلى جانب نيقولا معوض وهالة فاخر، سيُعرض على و ومنصة . "شباب امرأة"، من بطولة غادة عبد الرازق ويوسف عمر، يُعرض عبر قناتي النهار وهي.

بهذا التنوع، يجد المشاهد العربي خيارات درامية مختلفة تناسب كافة الأذواق، سواء عبر الشاشات التقليدية أو المنصات الرقمية.