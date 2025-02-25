حيثيات الحكم بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وغرامة 100 ألف

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوي غير لائق، ونشر الفسق والفجور.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة استقر في وجدانها لما جرى من تحقيقات، حيث عثرت جهات التحقيق على 11 فيديو فاضح داخل هاتف المتهمة بعد القبض عليها، تحتوي على محتوى خادش للحياء، وأن المتهمة حققت أرباحًا مالية وصلت إلى 1486 دولارًا من خلال البث المباشر لمحتوى مخل عبر حساباتها.

وتابعت الحيثيات، أن المتهمة قامت بنشر مقاطع مصورة غير لائقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وحركات غير مناسبة.

وأشارت الحيثيات، أن المتهمة استخدمت عبارات وحركات مثيرة للجدل بهدف جذب مزيد من المتابعين وتحقيق الأرباح، لذلك قررت المحكمة بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، قررت مستأنف المحكمة الاقتصادية، تأجيل جلسة استئناف البلوجر "هدير عبد الرازق" على حكم حبسها لمدة سنة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 4 مارس المقبل.