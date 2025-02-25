البابا فرنسيس.. رجل التواضع والمحبة ورمز للتضحية والخدمة

منذ توليه منصب البابا، أصبح البابا فرنسيس رمزًا للتواضع والمحبة، مجسدًا القيم المسيحية في كل تصرفاته.

في خطوة غير تقليدية، رفض ارتداء التاج البطريركي، مفضلاً البساطة والاتصال المباشر بالشعب.

كما رفض ركوب السيارات الفخمة، واختار بدلاً من ذلك السيارات الشعبية العادية، بل ويمشي في الشوارع ويستخدم وسائل المواصلات العامة.

وقدم البابا فرنسيس في رسالته البسيطة، داعيًا الكرادلة والرعاة والأساقفة لعدم ركوب السيارات الفخمة، مؤكدًا ضرورة أن يعيش رجال الدين حياة قريبة من الفقراء والمحتاجين، حتى لا يشعروا بالتفريق بين طبقات المجتمع.

ومنذ بداية توليه منصب البابا، تبنى فرنسيس العديد من المبادرات الإنسانية، مثل زيارة السجون حيث يغسل أقدام السجناء، ويخبرهم عن “محبة الله لهم” وعن باب التوبة الذي يبقى مفتوحًا.

كما أثبت البابا فرنسيس التزامه العميق بمحبة البشرية، عندما قبل حديثًا مريضًا يعاني من مرض جلدي خطير، كان الناس يخشون الاقتراب منه. ورغم ذلك، احتضنه البابا ورفع له الصلاة، مجسدًا بذلك أسمى معاني الرحمة والمحبة.

في عالم يعج بالظلام، فإن ما يقوم به البابا فرنسيس من أعمال إنسانية يجعل الناس يشعرون بمحبة الله، أكثر من أي وعظ أو اجتماع ديني. كما وصفه البابا تواضروس بأنه “شخص رائع ورجل مملوء من روح الله”.