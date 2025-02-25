انتخابات نقابة الصحفيين.. عمر بدر يزور مؤسسة البوابة نيوز خلال جولاته

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 02:19 م

زار الكاتب الصحفي عمرو بدر، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، مؤسسة “البوابة نيوز” الإعلامية، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر اجراؤها في 7 من مارس المقبل.

وحظي “بدر ” باستقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”، حيث سادت أجواء ودية بينه وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

أدار المرشح حوارًا مفتوحًا مع الزملاء، استعرض خلاله رؤيته لدعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المهنة في مختلف المؤسسات الصحفية.”.

وخلال الزيارة، تحدث عن أهم محاور برنامجه الانتخابي الذي تضمن الحرص على تحقيق أجور عادلة والعمل على تطوير المهنة والابداع ، وحرية الصحافة والتصدي للفصل التعسفي.