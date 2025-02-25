التنسيقية تستكمل برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" بتدريب أعضاء "الغد"

استكمل مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" من خلال تقديم برنامج تدريبي لأعضاء حزب الغد، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الكوادر الشبابية من مختلف الأحزاب.

وفي اليوم الأول من البرنامج قدم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية تدريبًا عن "الأمن القومي المصري"، بينما قدمت الدكتورة رغدة محمود تدريبًا عن "إدارة الوقت"، وقدم محمد نصير تدريب عن "إدارة وتصميم المبادرات".

وفي اليوم الثاني قدم النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب تدريبًا عن "السياسة الخارجية لمصر"، كما قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورشة عمل عن "إدارة الحملات الانتخابية".

يأتي ذلك ضمن جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات السياسية للشباب الحزبي وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما سيستكمل البرنامج جولاته في مختلف الأحزاب.

وتوجهت التنسيقية بالشكر الجزيل إلى المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وأسامة الرفاعي نائب رئيس الحزب للشباب ومسؤول التواصل الحزبي مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على حسن الضيافة والتنظيم الرائع لهذه الدورة التدريبية.

حضر من التنسيقية الدكتورة شيماء عبد الإله رئيس لجنة التواصل الحزبي بالتنسيقية، ومن مركز بناء الكوادر النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وإسلام حمدي، والدكتور أحمد حسام، وشيماء كمال، وحبيبة حمودة، وأحمد منوفي أعضاء التنسيقية.