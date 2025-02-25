استقرار الراند الجنوب إفريقي والمتعاملون يترقبون بيانات التضخم

استقر الراند الجنوب إفريقي مقابل الدولار اليوم /الثلاثاء/، وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم عن شهر يناير الماضي للحصول على مؤشرات حول صحة أكبر اقتصاد صناعي في القارة للسمراء.

ووفق التعاملات، تم تداول الراند عند 18.3750 مقابل الدولار الأمريكي.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي في جنوب إفريقيا أن مؤشر الدورة الاقتصادية المركب لجنوب إفريقيا تراجع بنسبة 1.8% على أساس شهري في ديسمبر.

على جانب آخر، ذكر مكتب إحصاء جنوب إفريقيا، أن معدل البطالة تراجع إلى 31.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 32.1% خلال الربع الثالث، ليسجل أقل مستوى له منذ الربع الثالث من 2023.

وتراجع معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بفضل الوظائف الجديدة التي وفرها قطاعا الخدمات المالية والتصنيع.

