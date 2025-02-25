في ظل غياب ياسر إدريس .. وزير الشباب يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش مؤتمر سبورتس اكسبو والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير إلى الاول من مارس.

جاء هذا في غياب ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رغم كونه هو المسول الأول عن الاتحادات الرياضية التي تقع جميعها تحت مظلة اللجنة الأولمبية

وكشف مصدر خاص، عن أن سبب غياب إدريس يعود الي الصراع مع شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي وصاحب انجاز الميدالية الذهبية في اولمبياد باريس 2024 عن طريق اللاعب احمد الجندي

وأشار المصدر في تصريحات خاصة، إلي توتر العلاقة بين الطرفين بعد الانباء التي ترددت عن خوض العريان انتخابات رئاسة اللجنة الاولمبية

في حين حضر الموتمر روب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وإسماعيل موسي، رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث، والبطل المصري أحمد الجندي، صاحب الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية بباريس.

تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالترحيب بروب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، في مصر

وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر لكأس العالم للخماسي الحديث والذي يعكس مكانة مصر الرائدة على الساحة الدولية في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، بما يعزز من الاستراتيجية الخاصة للوزارة للارتقاء بالرياضة المصرية على كافة المستويات، مشيرا إلى إن استضافة مصر لكأس العالم للخماسي الحديث، وسط إشادة واسعة من الاتحاد الدولي، هو شهادة نجاح للدولة المصرية وقدرتها الفائقة على تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الرياضة ليست مجرد منافسات وبطولات، بل هي صناعة متكاملة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، وصناعة جيل جديد من الرياضيين القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ومن هذا المنطلق، تحرص الوزارة على دعم كل الاتحادات الرياضية، ومنها اتحاد الخماسي الحديث، الذي يعمل بجهد على إعداد وتأهيل جيل جديد من اللاعبين لمواصلة مسيرة الإنجازات، وصولًا إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وما بعدها.

وأوضح ان الإنجاز الأولمبي الذي حققه بطلنا أحمد الجندي في باريس وتتويجه بالميدالية الذهبية، بعد فضية طوكيو، هو خير دليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح في تطوير رياضاتها الفردية والجماعية. ونؤكد هنا على أهمية دعم أبطالنا، ليس فقط من خلال التدريب والتأهيل، ولكن أيضًا عبر تطوير البنية التحتية الرياضية والاستثمار في المواهب الشابة، بما يضمن استمرار تفوق مصر وريادتها.

كما أن تنظيم هذا الحدث يأتي متزامنًا مع مؤتمر “سبورتس إكسبو”، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية في الرياضة المصرية، في إطار توجه الدولة نحو جعل الرياضة قطاعًا اقتصاديًا واعدًا. ونفخر بأن مصر كانت من بين الدول الرائدة في إدخال الاستثمار الرياضي، مما يسهم في تحقيق نهضة حقيقية للمنظومة الرياضية.

أكد روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أن مصر ستنظم نسخة قوية من بطولة كأس العالم للكبار في ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في أولى مراحل سلسلة البطولات العالمية في 2025.

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للبطولة ، أضاف ستول أنه منبهر بزيارة معرض سبورتس إكسبو مصر 2025 وأنه الأفضل من كل المعارض التي زارها على مستوى العالم .

وتابع رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أن مصر جديرة بتنظيم البطولات الكبرى وأنه متحمس لبطولة كأس العالم بالجامعة الأمريكية التي ستشهد أولى المراحل المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشاد ستول بالبطل الأولمبي المصري أحمد الجندي وما حققه من إنجاز على مستوى اللعبة وذهبية تاريخية في أولمبياد باريس وبأرقام قياسية وأن الجندي شاهده منذ بدايته في اللعبة حتى تطور وأصبح بطلا أولمبيا تاريخيا في اللعبة وذلك من خلال مجموعة عمل مصرية متميزة .

واستطرد رئيس الاتحاد الدولي بجهود الاتحاد المصري للعبة برئاسة المهندس شريف العريان وأن مصر دولة رائدة في اللعبة ودائما تكون على منصات التتويج بعمل محترف وأنه متأكد من وجود أبطال مصر على منصات التتويج في بطولة كأس العالم الحالية بفضل تطور المنظومة المصرية كواحدة من أفضل الكيانات الدولية في اللعبة.

وفي كلمته أكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، على قدرة الدولة المصرية الحالية في تنظيم مختلف البطولات الدولية والقارية، قائلا:" أود أن أرحب في البداية بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تشريفه في افتتاح كأس العالم في مصر، وأرحب بجميع الضيوف وعلى رأسهم روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وبطلنا أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في باريس".

وأضاف" إن مصر تنال دائما الإشادة من الإتحاد الدولي على تنظيم البطولات فيها، سواء بالقاهرة أو الإسكندرية"، مشيرا إلى أن العام الذي يلي دورة الألعاب الأولمبية دائما ما يشهد بعض الهدوء من جانب الدول الكبرى، ويكون الهدف الأساسي لكل دولة هو تجهيز مجموعة من الناشئين للمشاركة في البطولات الكبرى في المستقبل، وهو ما يقوم به الاتحاد المصري في البطولة الحالية من تجهيز جيل جديد من اللاعبين وتأهيلهم".

واختتم حديثه مقدما الشكر لجميع الحضور على تشريفهم للمؤتمر الصحفي لكأس العالم وهو المرحلة الأولى من سلسلة بطولات كأس العالم، مقدما لهم الدعوة لمشاهدة البطولة وتشجيع الابطال المصريين لإستمرار سلسلة النجاحات التي يرغب فيها الاتحاد والدولة المصرية أن تستمر حتى لوس أنجلوس 2028".

من جانبه أكد إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث ، أنه سعيد بكون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أدخل الاستثمار في الرياضة المصرية لأول مرة بين 18 دولة أفريقية، معربا عن فخره بتواجده في سبورتس اكسبو .

وتوجه موسى بالشكر للاتحاد المصري للخماسي الحديث على النجاح الباهر للبطولات التي ينظمها الخماسي الحديث ، موجها الشكر للاعلام على التواجد لتغطية مثل تلك الأحداث الرياضية الهامة.

ومن جانبه رحب البطل الاوليمبي أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث وصاحب الميدالية الذهبية باولمبياد باريس، بجميع الحضور من قامات الرياضة المصرية وعلى رأسهم والدته السيدة منى شفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، كما رحب بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وروب ستروب رئيس الاتحاد الدولي.

كما توجه الجندي بالشكر لكل القائمين على "سبورتس اكسبو" ، مؤكدا أن وعي الشعب المصري زاد فيما يخص الرياضة وخاصة الرياضات الفردية والجماعية غير كرة القدم ، وسعيد بأنهم عرفوا حقا معنى الرياضة متمنيا أن ينعكس ذلك على الممارسة.

وفي حديثه عن بطولة العالم للخماسي الحديث، اعرب الجندي عن سعادته بإستضافة مصر المرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث كل عام للعام الثالث على التوالي، وان مصر دائما كانت ومازالت الملاذ للاتحاد الدولي في استضافة وتنظيم البطولات لقدرتها الكبيرة على التنظيم.

واختتم حديثه قائلا ان بعد فضية طوكيو ، تمكنت من تحقيق الميدالية الذهبية في باريس متمنيا أن يكون هناك مزيدا من الميداليات الأوليمبية لمصر في لوس انجلوس 2028 وما بعدها في الخماسي الحديث خاصة ، وفي الرياضات الاخرى أيضا.